3x3 Belgian Lions struikelen over topland Servië, maar kloppen Rusland

Lions beginnen de dag met knappe zege tegen Rusland

Het slome Rusland had het lastig met het vinnige spel van de Belgen en de vele Russische fouten werden door de Lions vakkundig afgestraft vanaf de vrijworplijn. Dankzij een secure afwerking, met onder meer 2 op 4 tweepunters, stoomde België naar een knappe 21-16-overwinning.

Maar de kleinere Belgen konden de foutenlast op de sterke Karpenkov beperken en speelden zelf opnieuw hun snelle, complexloze basketbal. Na een gelijk opgaand wedstrijdbegin namen Nick Celis en co mondjesmaat het commando over.

Op dag 2 kregen de Belgische mannen met Rusland opnieuw een taaie brok voor de kiezen. De nummer 6 van de wereld kon met de boomlange Ilia Karpenkov - 2,05m en 125 kilogram droog aan de haak - letterlijk en figuurlijk heel wat gewicht in de schaal leggen.

Bekijk de wedstrijd van de Belgian Lions tegen Rusland:

Dusan Bulut is met Servië te sterk voor de Lions

Servië is op dit olympische toernooi nog ongeslagen en daar konden ook de Belgen in hun 4e groepsmatch geen verandering in brengen. De Lions hielden wel een halve match gelijke tred met de nummer 1 van de wereld en schoven mee tot een 10-11-voorsprong.

Maar daarna was de energie bij de Belgen toch wat op en vielen de ballen niet meer zo vlot binnen. Servië kon rekenen op een uitstekende Dusan Bulut. Die liet maar liefst 13 punten optekenen en maakte de partij af met een tweepunter: 21-14.

Morgen zijn de Belgen opnieuw twee keer aan zet met een duel tegen onze noorderburen en een tegen China. Maandag volgt dan nog de laatste partij tegen Polen.