Tevreden Vanthourenhout: "Dit is zilver met een gouden randje"

Eens over de Mikuni Pass reed er niemand mee met Van Aert. "Dat is een gevolg van het feit dat hij favoriet was. Dat is een situatie die je ziet aankomen. Boven op de Mikuni Pass zijn ze nog met net iets te veel volk. Je weet dat er demarrages gaan komen en dat hij elke ontsnapping of aanval zal moeten counteren. Het was hopen dat hij dat laatste klimmetje nog zou overleven, maar het mocht niet zijn."

"Tweede worden is altijd een beetje zuur, maar zilver winnen op de Spelen is fantastisch. Voor mij is dit zilver met een gouden randje."

"Ik ben nog nooit zo blij geweest met een tweede plaats", zei de bondscoach na de wegrit. "Wout was bij de beste mannen in koers, samen met Pogacar en Carapaz. Maar Carapaz maakte het fantastisch af."

"Maar Wout zijn koers was ongelooflijk. Ik ben blij dat hij en Pogacar een medaille pakken. België en Slovenië waren de enige twee landen die de koers gecontroleerd hebben en hun verantwoordelijkheid genomen hebben."



Van Avermaet reed al vroeg op kop van het peloton, maar daar heeft de bondscoach achteraf geen spijt van. "We moeten eerlijk zijn, later in de koers zou hij niet meer hebben kunnen brengen. Hij was op dat moment van goudwaarde. Het is jammer dat Italie, Spanje en Colombia bijvoorbeeld niet meerijden. Zij hadden ook kopmannen mee. Het is ook Wout die op die manier koerst, hij stuurt graag de koers. We hebben dit scenario gisteren tot in de puntjes besproken."

Had Van Aert niet nog een extra mannetje nodig in de finale? "Dat is moeilijk. In het beste geval zou Van Avermaet nog mee geweest zijn tot aan de voet van de Mikuni Pass. Nu moest Benoot iets vroeger rijden dan we hadden besproken, maar het eindresultaat zou hetzelfde geweest zijn."