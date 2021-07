Vermoeiende ceremonie en roken op de Spelen: dit was Van hier tot in Tokio

"De openingsceremonie is als atleet geweldig vermoeiend"

Vandaag waren alle ogen gericht op de openingsceremonie. De Belglische vlaggendragers waren Nafi Thiam en Félix Denayer. Die laatste neemt daarmee wel een risico, want hij moet vannacht met de Red Lions vol aan de bak tegen Nederland.

"Als atleet is de openingsceremonie geweldig vermoeiend", weet Robert Van de Walle. "Je zit in de catacomben te wachten tot het jouw beurt is. Meestal wacht je twee uur om eens te zwaaien op het terrein."

"Ik droeg de vlag in Londen, maar heb daar goed over nagedacht", deelt Tia Hellebaut. "Mag ik dan vragen wat Denayer daar doet?", komt Karl Vanniewkerke tussen. "Hij moet om kwart voor 12 's middags in Tokio spelen en ligt pas na middernacht in zijn bed."

"Als atleet zou ik het niet gedaan hebben", reageert Hellebaut. "Maar hij speelt in een ploeg die dat kan opvangen." Robert Van de Walle maakt zich niet té veel zorgen: "Het is zo een overweldigend evenement, misschien krijgt hij hier net een adrenalineboost door."