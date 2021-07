Evenepoel verklapt zijn geluksbrengers in "Taxi Élodie": "Neem ze altijd mee sinds mijn val"

De ex-atlete wilde wel eens weten wat de wielrenner meeneemt in zijn koffer. "Sowieso mijn geluksbrengers", vertelt hij. "Sinds mijn zware val in Lombardije neem ik steeds twee foto's mee. Eentje met mijn ouders en een andere met mijn vriendin. Ik steek ze tussen truien zodat ze zeker niet breken. Een lichaams- en voedingsweegschaal zitten ook in mijn koffer."

TIjdens de taxirit geeft Evenepoel toe dat hij wel overweegt om de olympische ringen te tatoeëren: "Het is toch iets unieks."

Het toptalent vertelt ook hoe hij na zijn dramatische val in Lombardije begon met het visualiseren van wedstrijden. "Op aanraden van de ploegpsycholoog. Want als je heel lang niet op de fiets zit, verlies je een beetje de feeling. 3 tot 4 keer per dag beeldde ik me in dat ik aan het fietsen was. En ja, soms ook dat ik een wedstrijd won."

Wanneer hij dat straks ook opnieuw in de realiteit doet - wie weet in Tokio - heeft Evenepoel alvast iets speciaals in petto. "Ik weet welk overwinningsgebaar ik wil maken als ik weer een wegkoers win. Maar dat ga ik nog niet verklappen. Het is sowieso een reactie op iedereen die aan mij getwijfeld heeft. Of die me nog meer de grond wilde inboren."

"Het was onrechtvaardig. Ik was 12 meter naar beneden gevallen... Het had helemaal anders kunnen aflopen. Het was jammer dat de kritiek bleef komen."