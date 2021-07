De concurrentie nog snel doorgelicht: tegen wie moeten Van Aert en Evenepoel opboksen?

Dankzij titelverdediger Greg Van Avermaet bezet België rugnummers 1 tot en met 5, maar het volgende blokje - Slovenië - bevat meteen 2 messcherpe concurrenten.

Tadej Pogacar imponeerde in de Tour de France, maar zit er nog voldoende brandstof in zijn tank? Hij reisde maandag, een dagje later dan Van Aert en co, af naar Tokio.

Primoz Roglic wordt zijn handlanger. De Sloveen verdween na ruim een week uit de Tour, maar zijn blessures na een val lijken verleden tijd en volgens de tamtam heeft Roglic zijn uitstekende vorm geenszins verloren.

Bij de Fransen ontbreekt Julian Alaphilippe, maar David Gaudu, Guillaume Martin en Kenny Elissonde hebben een goeie Tour achter de rug.

De Spaanse armada staat volledig in het teken van Alejandro Valverde, al hing hun deelname vandaag plots aan een zijden draadje door een positieve test bij een verzorger. Valverde en co hebben evenwel negatief getest.

De Britse vierklapper Adam en Simon Yates, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart hebben geen geslaagde Franse repetitie achter de rug, het Italiaanse blok heeft dan weer carte blanche richting Tokio gekregen.

Vincenzo Nibali verliet vroegtijdig de Tour en wil zijn val in Rio de Janeiro uitwissen, Alberto Bettiol imponeerde op de Mikuni Pass tijdens een trainingstochtje en Giulio Ciccone, Gianni Moscon en vooral Damiano Caruso teren misschien nog wel op hun Giro-benen.