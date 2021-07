Richarlison schittert tegen Duitsland, Europese voetbaltoppers stellen teleur

Groep A: Mexico overklast Frankrijk

Ook in groep A won gastland Japan van Zuid-Afrika met het kleinste verschil. Takefusa Kubo, de 20-jarige ster van Real Madrid, besliste de wedstrijd in de tweede helft.

In groep A zorgde Mexico voor een kleine verrassing op het olympisch voetbaltoernooi. Frankrijk werd van de mat geveegd en moest vier goals slikken.

Groep B: Nieuw-Zeeland en Roemenië op kop

Met Roemenië, Nieuw-Zeeland, Honduras en Zuid-Korea is groep B de enige groep zonder echte toplanden. Roemenië had genoeg aan een owngoal van Oliva om Honduras te kloppen.

Bij Nieuw-Zeeland is Chris Wood - spits van Burnley - de grote man. Hij scoorde in de 70e minuut de winnende treffer tegen de Zuid-Koreanen. Roemenië en Nieuw-Zeeland gaan aan de leiding in groep B.