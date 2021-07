Ann Wauters gaat nog een laatste keer tot het uiterste: "Zal altijd pijn hebben"

"Vorige zomer besefte ik voor het eerst dat ik voor de rest van mijn leven pijn zal hebben", vertelde Wauters tijdens de documentaire 'Ann Wauters - Final stop Tokyo', volledig te bekijken op VRT NU.

"Ik ben graag actief bezig, maar ik had echt overal pijn. Stappen en de trap opgaan werd moeilijk. Ik besefte dat ik zo niet oud wil worden, maar het is nu eigenlijk al te laat. "

"Topsport is gewoon niet gezond. Er is ook geen enkel moment geweest dat ik had kunnen of willen stoppen. Ik zou het allemaal opnieuw gedaan hebben, maar er zijn gevolgen. Je kunt daar eigenlijk niets aan veranderen."

De partner van Wauters, Lot Wielfaert, haalt meerdere factoren aan: "Ann speelde bij Yakin Dogu in Istanbul en daarna meteen een wedstrijd in Rusland waar ze haar knie effectief pijn heeft gedaan."



"Nadien mocht ze zich laten opereren in België, maar na 48 uur moest ze al terug zijn. De revalidatie ging heel snel, te snel. Ze wilde per se de Final Four in de Euro League spelen. De revalidatie is toen niet goed verlopen naar mijn gevoel."

"Ze maakt haar knieën kapot", besloot Wielfaert. "Ze gaat nu helemaal op in haar volgende doel en ze is niet echt bezig met de lichamelijke gevolgen."