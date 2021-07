Judoka Verstraeten: "Kom voor medaille, niet gewoon om mee te doen"

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik voel me goed en ik heb heel veel zin in de wedstrijd", vertelde Jorre Verstraeten. Hij bijt de spits af bij de judoka's op zaterdag.

"Dat men mij een outsider voor een medaille noemt, daar kan ik mee leven. Dat is ook het doel. Ik ben niet hier voor de ervaring of om gewoon mee te doen. Ik wil echt proberen om een medaille te pakken. Dat is het doel en met dat in het hoofd heb ik me voorbereid."

Matthias Casse is het speerpunt bij de Belgen, maar ook Charline Van Snick en Toma Nikiforov maken kans. "We hebben een heel goede ploeg. Iedereen kan een medaille pakken en je trekt elkaar een beetje naar boven."

Verstraeten pakte eind vorig jaar brons op het EK. "Op de Spelen komen er nog een paar Aziaten bij, maar er is maar een iemand per land en dat verandert heel veel. Zeker in mijn categorie. Op dit niveau kent iedereen elkaar door en door. Ik heb ze allemaal al eens vastgehad en ik weet wat ik moet doen."

"De weersomstandigheden? In de zaal zal het eerder wat te koud zijn door de airco, maar ik ben erop voorzien. Er zullen geen verrassingen zijn. Dat er geen publiek is, vind ik niet erg. Ik hoor op de mat toch niemand meer behalve mijn coach."