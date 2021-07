MVP van Nederland gaat voor Bergen basketballen

Voor Nzekwesi was Leiden zijn eerste profavontuur. Hij speelde er maar één seizoen, goed voor gemiddeld 20,3 punten, 8,5 rebounds, 2,2 assists en 1,6 steals per wedstrijd.

Hij maakte indruk, want hij was zowel MVP als Rookie of the Year. Ook werd hij opgenomen in het All*Star Team, het All-Defense Team en in het All-Rookie Team. En hij werd hij ook uitgeroepen tot Statistical Player of the Year.



Pikant detail: op 12 sepember spelen Bergen en Leiden tegen elkaar in de eerste voorronde van de Champions League.

Nzekwesi is de derde inkomende transfer voor de Belgische vicekampioen na de komst van de Amerikanen Payton Henson en David Nichols.