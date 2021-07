Beluister podcast De Tribune met Michel Wuyts, Philippe Clement en Kris Wauters

Ook in de sportluwte van de sportzomer staan we paraat om de actualiteit

van de week te analyseren. In deze aflevering van De Tribune vertelt

Michel Wuyts over het klassiekergehalte van de voorbije Tour, weidt Philippe Clement uit over de (te) korte voorbereidingstijd van zijn Club Brugge en meet Kris Wauters (Play Sports) de schuld van Lewis Hamilton af tegenover die van slachtoffer Max Verstappen.