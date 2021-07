VIDEO: Stuyven, Theuns en Van Moer mee in de aanval, maar Mohoric is te sterk

Na het gezwoeg in het hooggebergte kregen de renners vandaag een relatief vlakke rit voorgeschoteld in de Tour. Een ruime groep vluchters kreeg vrij spel. Drie Belgen trokken mee in de aanval, maar met zijn tweede straffe solo in deze Ronde van Frankrijk troefde een ijzersterke Matej Mohoric iedereen opnieuw af. Bekijk hier de belangrijkste momenten van de 19e etappe.

1. Van Moer veroorzaakt grote val, boze Pogacar roert zich

De rit begint met een valse noot. Brent Van Moer sukkelt al na enkele kilometers in de graskant en zet zo een domino-effect in gang. De grote valpartij eist geen slachtoffers, maar de chaos zorgt er wel voor dat aanvallers Rutsch, Mohoric, Clarke, Zimmerman, Bernard en Bonnamour wat makkelijker kunnen wegrijden.



Terwijl het peloton wacht op renners die terugkeren na de val proberen ook Skujins en Kwiatkowski van de verwarring te profiteren om weg te rijden. Dat is niet naar de zin van Pogacar, die het duo zichtbaar misnoegd tot de orde roept.

2. En een val

De 6 koplopers krijgen al snel meer dan 3 minuten voorsprong van het peloton. Daar gaat het op bijna 170 kilometer van de finish opnieuw fout. Meer dan wat mechanische schade levert de nieuwe valpartij gelukkig niet op, maar het peloton breekt wel even in stukken.



Alpecin-Fenix blijft desondanks op kop sleuren en krijgt daarvoor een uitbrander van Kwiatkowski. Die lijkt plots vergeten dat hij zelf wou profiteren van de eerste val om naar de vluchters te rijden.

3. Matthews kruipt een klein beetje dichter bij groen

De zes koplopers graaien de meeste punten weg aan de tussenspurt, maar in het peloton plooit BikeExchange zich toch nog eens dubbel voor Michael Matthews. Die troeft Sonny Colbrelli af en pakt nog 9 punten mee. De Australiër loopt zo 3 puntjes in op Mark Cavendish, die zelf nog 10e wordt.

4. Theuns, Van Moer en Stuyven nestelen zich in ruime kopgroep

Edward Theuns zet een tegenaanval op met daarbij ook Van Avermaet, Van Moer en Stuyven. In het peloton blijven Ineos Grenadiers, BikeExchange en Bahrein-Victorious gas geven. Zij houden de achtervolgers binnen schot en zorgen er ook voor dat de voorsprong van de leiders richting de minuut duikt. Van Avermaet laat zich daarom met enkele achtervolgers weer inlopen. Theuns, Van Moer, Stuyven en nog 11 compagnons slagen er wel in om naar de zes leiders te rijden. Met 16 van de 23 teams vertegenwoordigd zit er plots muziek in de vlucht. In het peloton gooien ze de handdoek, de winnaar zit vooraan.

5. Mohoric gaat solo

Met nog 45 kilometer te gaan zit het spel op de wagen in de kopgroep. Kilometerslang wordt er slag om slinger vruchteloos gedemarreerd. Uiteindelijk spat de kopgroep toch uiteen. Van Moer moet afhaken, Stuyven en Theuns zijn wel mee.



Op 25 kilometer van de finish gaat Mohoric er alleen vandoor. Laporte bijt zijn tanden stuk in de achtervolging en krijgt het gezelschap van Stuyven, Theuns, Teunissen, Politt, Turgis, Pedersen, Zimmermann, Bonnamour en Valgren Hundahl. Maar ook met 10 tegen 1 krijgen ze Mohoric niet te pakken.

6. Bisnummer voor Mohoric