Mohoric voert bisnummer op in Tour na steekspel met aanvallers

Rit 19 van de Tour in een notendop

Sterke Mohoric houdt stand na knap nummer en wint de 19e rit

Mohoric versmacht opnieuw zijn medevluchters

De rit naar Libourne bood een laatste kans voor de vluchters, tenzij de sprintersploegen daar anders over dachten. Toen 6 renners vlak voor een massale valpartij konden wegrijden en Deceuninck-Quick Step zich opzichtig afzijdig hield in de achtervolging werd duidelijk dat de interesse in een massasprint beperkt zou zijn.

Dat besef daalde ook neer bij de teams die gehoopt hadden in deze rit hun Tour te redden. Na de tussensprint, waar Cavendish zijn groen min of meer veiligstelde, kregen we een nieuwe regen aanvallen. 20 renners gingen in de tegenaanval. Toen die op niets leek uit te draaien, liet onder meer Van Avermaet zich uitzakken.

Maar de 14 renners die overbleven geraakten toch vooraan en in het peloton gooiden ze er het blok op. Bijna alle ploegen hadden een pionnetje op het schaakbord, dus het had weinig zin om nog tegen te spartelen.

Zoals we het in deze Tour gewoon zijn, werd de finale al van heel ver ingezet. Op 45 kilometer van Libourne kregen we de eerste aanvallen vooraan. Het zou nooit meer stilvallen. Van Moer moest als eerste Belg afhaken, Theuns en Stuyven hadden elkaar en Bernard als sterkste trio. Toch was het een enkeling die over de beste papieren beschikte.

Terwijl de anderen steevast terugwaaiden na hun poging geraakte Mohoric op een zeurend stuk met tegenwind toch weg. 20 seconden werden er 40 en ten slotte 1 minuut. De Sloveen was de piste in. Aan de finish liet hij nog eens duidelijk zien wat hij dacht van al die dopingverhalen rond zijn ploeg. "Jeugdige onbezonnenheid", zo vond Michel Wuyts.