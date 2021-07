Lotte Kopecky reist af naar Tokio: "Laatste kans op medaille samen met Jolien D'hoore"

"Opgelucht", zo omschrijft Lotte Kopecky haar gevoel bij vertrek. "Het is een lang jaar geweest. Dus ik ben heel blij dat we vandaag kunnen vertrekken en dat het eindelijk kan beginnen."

Kopecky rijdt al snel de wegrit. "Het zal enorm lastig worden, maar als ik niet in mezelf geloofde, had ik me niet kandidaat gesteld. Veel zal afhangen van het koersverloop. Ik heb vertrouwen. Mijn ambitie? Het hoogst haalbare."

Daarna volgt ook nog de ploegkoers samen met Jolien D'hoore. "Ik heb deze ochtend nog mijn laatste baantraining gedaan en dat is positief verlopen. Na het WK in 2017, waar we kampioen werden, zag alles er heel goed uit."

"De afgelopen twee jaar was het misschien iets minder dus daarom stellen we ons meer op als de underdog. En in die rol ben ik ook iets meer op mijn gemak. We geloven beiden in een medaille en met die ambitie starten we. Als duo is dit onze laatste kans."