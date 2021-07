Fransen openen onderzoek naar doping bij Bahrein, team: "Onze deur staat open"

De Tour de France zou geen échte Tour de France zijn zonder een razzia van de politie in een rennershotel. Dit jaar is het vizier op Bahrein Victorious gericht, dat met zijn opmerkelijke prestaties van de voorbije weken op de radar van de dopingjagers is gekomen.

"Toen we gisteravond in ons hotel kwamen, werden we begroet door de gendarmerie", vertelt Rayan Ajaji, woordvoerder van de ploeg. "Ze vroegen om de hotelkamers te onderzoeken en de trainingsdata van de renners te downloaden."

"Ze hadden een bevelschrift bij, dus we hebben hen gewoon laten doen. Maar we weten niet de exacte reden waarom ze er waren."

"Ik lees nu overal de term "razzia" en zie dat ze praten over "50 politieagenten". Dat klinkt allemaal spectaculair, maar in werkelijkheid waren het er eerder 15 en hebben ze gewoon vriendelijk op onze deur geklopt."

"Die deur staat ook gewoon open voor eender welk onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat we onszelf niets te verwijten hebben."

Het parket in Marseille is in ieder geval een voorlopig onderzoek gestart waarin ze de dopingbeschuldigingen bij Bahrein Victorious willen uitspitten. Daarbij ligt de focus op "de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes door een sporter, zonder medische doeleinden".