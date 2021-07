Politie klopt aan bij Bahrein-Victorious in de Tour: "Niets speciaals"

Ploegbaas Milan Erzen bevestigt bij wielerwebsite Cyclingnews.com dat het rennershotel in Pau gisterenavond speurders over de vloer kreeg. De ene bron spreekt over een dozijn inspecteurs, andere media maken gewag van 50 agenten.

"Het was niets speciaals", zegt de Sloveen over de inval, die volgens persagentschap Reuters tot 2 uur vannacht zou hebben geduurd. "De politie vroeg naar de trainingsgegevens van onze renners en heeft onze bus gecontroleerd. Dat was het."

"Ze hebben de renners een uurtje gestoord en hebben ons op het einde bedankt. Ze hebben ons geen reden gegeven voor het bezoek, maar onze advocaten zullen dat vandaag onderzoeken."

Het team gaf nog aan dat er geen arrestaties zijn gebeurd. Bahrein-Victorious won in deze Tour al twee ritten met Matej Mohoric en Dylan Teuns.

Wout Poels is de leider in de bergstand en het team voert ook het ploegenklassement aan. Pello Bilbao staat op de 10e plaats in het algemene klassement.

Rond Bahrein-Victorious hangt al een tweetal maanden een geur van verdachtmakingen. In enkele Franse kranten werden al anonieme (doping)beschuldigingen geuit.

De ploeg boekte de voorbije maanden spraakmakende resultaten met een 2e plaats van Damiano Caruso in de Giro, dubbel stuntwerk van Mark Padoen in de Dauphiné en nog meer collectieve knalprestaties.

Ploegbaas Erzen werd bovendien in verband gebracht met het dopingschandaal Operation Aderlass.