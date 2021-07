Spaanse pers: "Messi tekent bij voor 5 jaar bij Barça en levert stevig in"

De Catalaanse krant Sport kwam als eerste met het verhaal over het nieuwe contract van Leo Messi en intussen zouden verschillende bronnen het ook aan ESPN bevestigd hebben. Op een officieel bericht zal het wellicht nog enkele dagen wachten zijn.

Volgens de mediaberichten gaat het over een contractverlenging van maar liefst vijf jaar. Het lijkt er dus sterk op dat de spits zijn carrière bij Barcelona zal afsluiten.

Belangrijk detail, Lionel Messi zou zijn salaris gehalveerd zien. Dat was nodig want de loonlasten groeiden Barcelona boven het hoofd en de club kwam in de problemen met de Financial Fair Play in Spanje.

Messi zelf geniet momenteel nog van een vakantie met zijn familie. Het seizoen in Spanje begint half augustus.