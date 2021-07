Patrick Lefevere heeft plaatje rond: Quick Step-Alpha Vinyl is ploegnaam in 2022

De puzzel van Patrick Lefevere is dus (nagenoeg) in elkaar gevallen. De patron wil - met onder meer Remco Evenepoel als boegbeeld - een project op lange termijn uitbouwen en was al een tijdje zeker van het engagement van zijn hondstrouwe sponsor Quick Step.

De geldschieter verlengde onlangs het contract met 6 jaar, maar met Deceuninck zag Lefevere wel een andere hoofdpartner van de voorbije jaren afhaken.

Voor 2022 wordt die positie ingenomen door Quick Step, dat dus weer hoofdsponsor wordt. Het merk haalt met Alpha Vinyl een van de producten aan boord als versterking.

Over 2023 werd niet gesproken, maar vorige week raakte bekend dat Soudal na 2022 Lotto zou inruilen voor het team van Patrick Lefevere.

Soudal zou dan de voornaamste geldschieter worden, Quick Step zou dan weer een stapje achteruit zetten.

"Of ik de geruchten over Soudal kan bevestigen? Ik word een beetje moe van die vraag. Ik communiceer alleen over 2022 en ik antwoord er dus niet op", besloot een geïrriteerde Lefevere.