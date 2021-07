Italiaanse held Donnarumma is 1e keeper die Speler van Toernooi wordt op EK

In het verleden kon de Squadra vaak teren op het genie van spelers als Baggio, Pirlo of Totti, maar in dit Italië van het collectief was Gianluigi Donnarumma de stille kracht van het team.

De 22-jarige doelman, die straks Milan ruilt voor PSG, was op het EK een perfect sluitstuk achter de immer solide centrale tandem Bonucci-Chiellini.

Donnarumma keepte een ijzersterk toernooi, waarin hij 3 keer de nul hield. In de kwartfinales dreef hij de Rode Duivels tot wanhoop door - op de penalty van Lukaku na - alles uit zijn doel te ranselen.

In de halve finales stopte Donnarumma een penalty in de strafschoppenserie tegen Spanje en zondagavond in de finale tegen Engeland deed hij nog straffer door de elfmeter van Rashford en de beslissende pingel van Sako te keren.

Na afloop van het toernooi werd Donnarumma verkozen tot Speler van het Toernooi. Hij is de eerste doelman die die eer te beurt valt op een EK.