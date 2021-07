Michael Obasuyi bezorgt België zilveren medaille op 110m horden

Michael Obasuyi snelt in een tijd van 13"40 naar een zilveren medaille op de 110 meter horden. De Spanjaard Asier Martinez was te sterk voor de concurrentie in 13"34.

De Belgische beloften doen het goed op het Europees kampioenschap in het Estse Tallinn. Ruben Verheyden behaalde goud op de 1.500m, Rani Rosius zilver op de 100m sprint. Vanavond komt Jonathan Sacoor in actie op de 400m.