Declercq: “Heel even groggy na val, maar onze ploeg heeft uitstekend protocol”

Tim Declercq kwam gisteren zwaar ten val, maar knokte zich toch weer in de race. Na een solo-onderneming om de timecut te halen, verzekerde hij toch nog zijn plekje in de Tour. Vandaag kwam hij voor de start van de 14e rit voor de microfoon om zijn verhaal te doen.

Dat Tim Declercq een sterke renner is, weten we al. Na zijn val en inhaalrace gisteren, stak de tempobeul van Deceuninck-Quick Step vanmorgen vooral de loftrompet over zijn team en teamdokters, die naar eigen zeggen uitstekend voor hem zorgden gisteren. “Mijn schaafwonden vallen heel goed mee. Ik was wel even wat “groggy”, maar ik vertrouw onze ploegdokter (Philip Jansen) met mijn leven. Samen met de dokter van de Tour hebben ze me direct even laten stoppen, nadat ik eigenlijk al vertrokken was."

"Ze hebben dan wat testen gedaan. Die waren goed genoeg om door te gaan. Tijdens het vervolg van de etappe zijn ze me ook goed blijven opvolgen. Onze ploeg heeft een goed protocol om die situaties aan te pakken." "Als het té slecht zou zijn, zouden ze me nooit opnieuw op de fiets gezet hebben. Ik heb wel weer veel geluk gehad dat ik een helm droeg. Het is nog maar eens bewezen dat het dragen ervan, van cruciaal belang is."

"Vandaag zal het overleven worden"

Tim Declercq heeft inmiddels de rol in het peleton gelost, maar dat hoeft niet veel te betekenen. Onze landgenoot plande vandaag geen grote kopbeurten in. ”Vandaag zal het overleven zijn, om dan naar de rustdag toe te werken. Ik hoop dat ik er daarna weer helemaal door ben. Maar we gaan er geraken”, vertelde Declercq optimistisch. "De ploegmakkers hebben gisteren ook zonder mij geschiedenis kunnen schrijven."

Declercq vecht om erbij te blijven vandaag:

