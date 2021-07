Onfortuinlijke Tim Declercq haalt op karakter de finish na valpartij

Op 60 kilometer van de aankomst sukkelde plots een deel van het peloton het decor in. Volgens onze man op de motor Renaat Schotte werd het asfalt op dat moment ruwer en stormde het peloton met een hoge snelheid af op een blinde bocht in de afdaling.



Een van de betrokken renners was Tim Declercq. Hij had net voordien aan de kop van het peloton gesleurd en kwam net even op adem in de buik van het peloton.

De Belg kroop door het struikgewas met flink wat schaafwonden recht, maar sprong toch opnieuw op zijn fiets. Declercq is een taaie en haalde de finish nog op ruim 20 minuten van winnaar en ploeggenoot Mark Cavendish.

Declercq kwam na de finish op adem en gaat een lastige avond tegemoet.