Bonucci over EK-finale: "Een strijd tussen jonkies en oude mannen"

Samen met Giorgio Chiellini (36) vormt Leonardo Bonucci (34) een ijzersterk duo op dit EK. Zondag zullen de 2 ervaren verdedigers veel jongere spelers in de ogen kijken.

Met onder meer Bukayo Saka (19), Mason Mount (22) en Phil Foden (21) zit de Engelse selectie namelijk vol talent. "Het zal een strijd worden tussen jonkies en oude mannen," vertelde Bonucci al lachend.

"Ze hebben zeer sterke aanvallers en we zullen veel aandacht aan hen en het hele team moeten besteden. We weten welke moeilijkheden ze ons kunnen geven en we zullen voorzichtig moeten zijn met hun snelheid."

Toch maakten niet alleen de Engelse aanvallers indruk op de centrale verdediger. "Engeland heeft een zeer sterke verdediging, dat heb ik tijdens de kwalificaties al gezegd", was de Italiaanse verdediger lovend.

"Ze hebben een uitstekend middenveld en achter hen staan Maguire en Stones, die een geweldig seizoen speelden bij hun club. We zullen op elk moment moeten opletten en heel sluw moeten zijn om te scoren."