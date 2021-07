Björn Kuipers: de succesvolle zakenman en multimiljonair die de EK-finale fluit

Björn Kuipers ziet het levenslicht op 28 maart 1973 in het bourgondische stadje Oldenzaal, een gemeente in de buurt van Twente. Als tiener zorgt zijn liefde voor voetbal ervoor dat hij zich inschrijft bij het lokale ploegje Quick '20. Het profbestaan blijkt een onhaalbare droom en Kuipers richt zich volledig op zijn studies. Met 2 diploma's op zak, facilitair management en vervolgens bedrijfskunde, trekt de Nederlander de wijde wereld in. Ondertussen blijft voetbal wel een belangrijk deel van zijn leven. Kuipers geraakt begeesterd door de scheidsrechterij en maakt in 2005 zijn debuut in de Eredivisie. Een jaar later verschijnt hij voor het eerst op het internationale toneel in een wedstrijd tussen Rusland en Bulgarije bij de onder 17. Als scheidsrechter begint de Nederlander een naam te maken voor zichzelf en in 2012 fluit hij in Polen en Oekraïne voor het eerst op een EK-eindronde. De start van een rijkgevulde carrière met een 1e Europese finale in 2013: Chelsea-Benfica (2-1) in de Europa League.

Kuipers in de Europa League-finale van 2013.

Slapeloze nachten na teleurstelling op WK 2014

Samen met vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel nestelt "Team Kuipers" zich stevig tussen de andere gevestigde waarden. Met de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid (4-1) volgt in 2014 uiteindelijk ook de beloning voor een topseizoen.

Ondanks de aanwezigheid van sterren als Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en David Villa is Kuipers niet onder de indruk. Met 12 gele kaarten vestigt de Nederlander zelfs een nieuw record in een Champions League-finale.

Ook op het WK in Brazilië scheert "Team Kuipers" hoge toppen. De weg naar de finale ligt helemaal open, maar doordat het Nederlandse elftal doorstoot naar de halve finale ziet de Nederlander zijn jongensdroom in rook opgaan. Een harde klap voor Kuipers, waar hij tot op vandaag nog steeds slapeloze nachten aan overhoudt. Zeker omdat het Nederlandse scheidsrechtersteam de topkandidaat was voor de finale. "Er is op het WK tegen ons gezegd dat we in alle rust konden rekenen op de finale. Maar toen Oranje doorbekerde naar de halve finale was het einde verhaal. Dat was zeker een klap voor ons", vertelde Kuipers in 2018.

Simeone in discussie met Kuipers tijdens de Champions League-finale.

Kruidenierszoon ontpopt zich tot succesvol ondernemer

Naast zijn loopbaan als scheidsrechter timmert Björn Kuipers ondertussen ook aan zijn carrière als zakenman. Samen met zijn vrouw Marlies bestormt hij de warenhuissector. Toch is het even slikken als de Nederlandse supermarktketen Jumbo de vestigingen van concurrent C1000 overneemt. Als franchisenemer van 3 winkels besluit Kuipers het over een andere boeg te gooien. In 2014 verkoopt hij 2 filialen aan Albert Heijn, terwijl een 3e tot een Jumbo-vestiging wordt omgevormd. Een ommezwaai die kan tellen, maar wel een die goed uitpakt voor de kruidenierszoon. Een jaar na opening wordt de winkel van Kuipers al tot beste Jumbo van Nederland verkozen. Een triomf die de scheidsrechter in 2019 aanzet om een 2e vestiging uit de grond de stampen. Toch is de honger van de ondernemer Kuipers nog niet gestild. Met een eigen haarstudio, enkele vastgoedprojecten en 2 vakantievilla's drukt de scheidsrechter ook naast het veld steeds meer zijn stempel. Goed voor een geschat vermogen van ongeveer 15 miljoen euro. Of Kuipers met zijn 48 lentes na het EK nog doorgaat als scheidsrechter is nog onduidelijk. Maar met een finale op Wembley in het vooruitzicht krijgt de Nederlander eindelijk de kans om de Braziliaanse teleurstelling van 7 jaar geleden voor eens en voor altijd door te spoelen.

Kuipers bij de opening van zijn 2e Jumbo-vestiging.