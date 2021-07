Aftellen naar de EK-finale: de Queen wenst Engeland "het allerbeste"

Het Engelse team is weer aangekomen in Londen.

Het Engelse team is weer aangekomen in Londen. 21 uur 32.

20 uur 36. Queen Elizabeth wenst Engelse voetbalploeg "het allerbeste". Koningin Elizabeth II wenst het Engelse team veel succes in de finale van EK 2020. De koningin was aanwezig 55 jaar geleden aanwezig bij de overwinning van de Engelsen tegen Duitsland in de WK-finale van 1966 op Wembley. "Ik had het geluk de Wereldbeker aan Bobby Moore te overhandigen. Ik zag wat het voor de spelers, het management en de trainersstaf betekende om de finale van een groot internationaal voetbaltoernooi te bereiken en te winnen", schrijft de koningin in haar boodschap. De 95-jarige koningin, die op het EK van 1996 de trofee nog overhandigde aan Duitsland, zal zondag naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn op Wembley. Haar kleinzoon, prins William, een groot voetbalfan en erevoorzitter van de Engelse voetbalbond, zal de koninklijke familie vertegenwoordigen. "Ik wens u het allerbeste voor zondag in de hoop dat de geschiedenis zich niet alleen uw succes zal herinneren, maar ook de geestdrift, de vastberadenheid en de trots waarmee u zich hebt gedragen", voegt de Queen eraan toe. .