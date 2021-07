Wel knaltijd, geen record! Rugwind blaast Rani Rosius naar finale EK U23

De 21-jarige Rani Rosius is al even in uitstekende doen. Op het BK liep ze nog een persoonlijk record op de 200 meter en kroonde ze zich tot Belgisch kampioen op de 100 meter.

En die bloedvorm heeft ze meegenomen naar het EK U23 in het Estse Tallinn. In de halve finales plaatste ze zich met een onwaarschijnlijke 11"16 voor de finale op de 100 meter van morgen (19.47 uur).

Haar toptijd was een flinke verbetering van haar persoonlijk record (11"33), maar is ongeldig als record omdat er te veel meewind was. Met een rugwind van 3.0 meter per seconde verschijnt haar tijd niet in de recordboeken.

Op de 1.500 meter kenden de Belgen wisselend succes. Ruben Verheyden finishte als vierde in zijn reeks in 3:44.95 en was de enige die wist door te stoten naar de finale. Thomas Vanoppen werd uiteindelijk nog opgevist voor de finale.