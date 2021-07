Zeilster Emma Plasschaert: "Sta er sterker voor dan een jaar geleden"

Samen met onder meer de Belgian Cats en roeiers Tim Brys en Niels Vanzandweghe is Emma Plasschaert woensdagavond op het vliegtuig gestapt. "Nu wordt het allemaal echt. Na zoveel jaren voorbereiding en nog een extra jaar wachten zijn we nu eindelijk weg. Daar ben ik superblij om", sprak de enthousiaste zeilster vlak voor de afreis naar Japan.

"Ik ben wel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen. Dat is toch nog allemaal een beetje een vraagteken. Het zal een kwestie zijn van goed te kunnen aanpassen en er het beste van te maken."

En het sportieve? "Er zijn verwachtingen, maar dat betekent niet dat ik diezelfde verwachtingen hoef te hebben", houdt Plasschaert de boot af. "Ik ga met een open geest naar Tokio met als doel het zo goed mogelijk te doen. Ik hoop dat daar iets moois uitkomt."

"Ik ken het water in Tokio en het ligt me wel. Daar trek ik me zeker aan op. Het geeft me zelfvertrouwen. Ik heb het gevoel dat ik er sterker voorsta dan vorig jaar op dit moment. We hebben de puntjes nog op de i kunnen zetten en belangrijke dingen kunnen aanpassen. Ik zie het rooskleurig in."