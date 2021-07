Moment van Karl: "Leek België wel aan de voet van de Ventoux"

"Wout werd op het podium enorm had toegejuicht. Het leek wel België aan de voet van de Ventoux. Wielrennen is en blijft van ons en daar heeft Wout nog een extra streepje onder gezet."

"Voor hem staat een Belgische delegatie. De kale berg in de Provence is een Belgische berg geworden. Er gaan heel veel Belgen elk jaar naartoe om die op te rijden, maar ook om er feest te vieren. Dat was vandaag niet anders."

" Cycling is coming home , dat is vandaag nog maar eens gebleken op de Mont Ventoux. Wout van Aert heeft die rit fantastisch gewonnen, maar ik wil het vooral hebben over het moment in Malaucène toen Wout op het podium kwam."

Nog niet klaar met de Belgen

"We hebben al 3 ritten gewonnen, maar ik heb het gevoel dat we nog niet klaar zijn met de Belgen in deze Tour. Tim Merlier niet meer, want die is al naar huis."

"Maar waarom zou Dylan Teuns zijn stoor van zondag niet kunnen herhalen in de Pyreneeën? En Van Aert heeft nog verschillende kansen. In de tijdrit, de spurt en in de bergen. Forza Belgio!"