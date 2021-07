Daar is meldonium weer: twee Russische roeiers lopen tegen de dopinglamp

De kans bestaat dat de B-stalen negatief zullen zijn, maar de Russische roeifederatie neemt geen risico's en laat het duo uit de olympische selectie. "We begrijpen dat ze niet kunnen deelnemen in Tokio", klinkt het. "We doen er alles aan om te begrijpen waar de meldonium vandaan komt."

Nikita Morgatsjev en Pavel Sorin werden op 17 juni getest op trainingskamp in Griekenland. In de stalen van beide roeiers, die deel uitmaken van de Russische dubbelvier, werden sporen van meldonium aangetroffen.

Meldonium: populair in het Oostblok

Voor wie meldonium een belletje doet rinkelen, frissen we even uw geheugen op: het is hetzelfde product waarop de voormalige tenisster Maria Sjarapova in 2016 betrapt werd.

Meldonium is een middel dat de doorbloeding bevordert en is vooral in het Oostblok erg populair, hoewel sommige wetenschappers het positieve effectief van het product betwijfelen. Toch prijkt het sinds begin 2016 op de lijst van verboden middelen.

In dat jaar testten ook verschillende sporters - vaak uit Oost-Europa - positief op het gebruik van meldonium, dat ontwikkeld werd in Letland. Sjarapova was daarbij de grootste naam.