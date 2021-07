Barcelona beraadt zich over sanctie voor Dembélé en Griezmann na ophef over filmpje

Het filmpje in kwestie dateert uit 2019, toen Barcelona op stage was in Azië. Ousmane Dembélé filmde er enkele hotelmedewerkers. In het filmpje dat nu rondgaat is te zien hoe Antoine Griezmann tijdens het bekijken van die beelden de spot drijft met Aziaten.

De voorbije dagen ging de video viraal en de beelden schoten onder meer in het verkeerde keelgat bij Hiroshi Mikitani, de grote baas van Rakuten, de Japanse hoofdsponsor van Barcelona.

"Deze discriminerende opmerkingen van Barcelona-spelers zijn bijzonder jammer", aldus Mikitani, die formeel zijn beklag deed bij de club. FC Barcelona wil zijn shirtsponsor uiteraard tevreden houden en heeft de beelden van Dembélé en Griezmann inmiddels veroordeeld.

De spelers zelfs hebben zich intussen al geëxcuseerd, zowel bij de club als bij de Japanse sponsors en de Aziatische gemeenschap. Toch is de kous daarmee nog niet af, want Barcelona laat weten dat het nog nadenkt over een gepaste straf voor het duo.