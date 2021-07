Luis Enrique voor Italië: "De strijd om balbezit wordt het vraagstuk van de match"

"Ons spel is beter in balbezit"

"Het zal het grote vraagstuk van de wedstrijd worden. Italië kan zich ook aanpassen aan het spel zonder bal. Wij kunnen dat ook, maar ons spel is gewoon beter in balbezit."

"We zullen honderd procent moeten zijn", was de Spaanse bondscoach duidelijk. "We willen ons typische spel spelen. We willen de bal in de ploeg hebben, maar Italië wilt dat ook."

"Geen revanchegevoelens naar Italië"

Luis Enrique werd ook gevraagd naar de fase op het WK '94 in de VS. De Spaanse bondscoach, destijds middenvelder bij La Roja, kreeg toen een fikse elleboogstoot van de Italiaanse verdediger Mauro Tassotti te verwerken. Van revanchegevoelens waren er echter geen sprake.



"Dat is al zo lang geleden", haalde Luis Enrique de schouders op. "Ik denk dat hij mijn neus bijna verbouwde toen. Ik heb Tassotti intussen al drie of vier keer gezien, in de periode dat ik in Italië trainer was bij Roma. Ik zie een goede en eerlijke man. Het is verleden tijd."



Bij Spanje ontbreekt dinsdag enkel PSG-middenvelder Pablo Sarabia met een spierblessure. Alle andere Spanjaarden zijn speelklaar.