Red Lions staan op scherp: "Moeten niet denken dat we goud al op zak hebben"

De Red Lions steken hun ambities niet onder stoelen of banken: de gouden medaille is het doel in Tokio. Een realistische doelstelling kort na het EK-brons? "In de laatste maand hebben we een versnelling hoger geschakeld", stelt bondscoach Shane McLeod ons gerust.

Nog een paar weken wachten en dan is het eindelijk zover. Vanaf 24 juli mogen de Red Lions zich tonen op het grootste toneel in Tokio. "Er is slechts één doel: de gouden medaille", is Shane McLeod duidelijk. "Als we die niet halen, zullen we toch teleurgesteld zijn", weet hij. Is dat niet iets té ambitieus na brons op het EK? Kapitein Félix Denayer relativeert die prestatie. "Het EK was een stap richting de Olympische Spelen." "Daar bleek dat we nog wat stappen moesten zetten en we aan wat details moesten werken", gaat hij verder. "Ik denk dat het goed was om ons met de voeten op de grond te zetten voor de Spelen, die toch altijd ons hoofddoel waren."

Niet alleen Denayer was erg ontgoocheld na het verlies tegen Nederland in de halve finale op het EK. Ook doelman Vincent Vanasch is uit op revache. "We waren beter, maar zij wonnen met shoot-outs." "Natuurlijk wil ik graag revanche nemen en tegen die gasten winnen, want ik haat het om te verliezen en was erg gefrustreerd na die match", is hij duidelijk. "Dat is topsport, soms zijn details beslissend."

Op de Spelen krijgen de Lions meteen Nederland op hun bord. Een goede zaak zo vroeg in het toernooi? "Het wordt onmiddellijk een referentiewedstrijd waarin de pijnpunten zullen blootliggen", weet Arthur Van Doren. "Dat is goed om te groeien in het toernooi."

Félix Denayer.

De ploeg met ingebouwde turbo

Een maand. Meer tijd hadden de Red Lions niet om het EK te verwerken en zich klaar te stomen voor de Spelen. Waarom is een gouden medaille in Tokio realistisch na brons op het EK? "We waren niet op ons sterkst", zegt Vanasch overtuigd. "Bij sommige jongens speelde de onzekerheid of ze de olympische ploeg zouden halen. Dat zag je soms op het veld." "Nu ligt het team vast en kunnen we vol vertrouwen op het terrein staan, als één hechte ploeg. Als we top presteren, zijn we heel goed en kan niemand ons raken. Ik hoop dat de gouden medaille dan zal volgen."

Bondscoach McLeod bekijkt het positief. "Op het EK hebben we heel wat tegenstanders aan het werk gezien en kunnen analyseren. Ik dacht da we op 70% van ons kunnen zouden zitten, maar we speelden toch al op 85% van ons niveau." "Er was nog werk aan de winkel, maar we speelden tegen teams die al het afgewerkte product toonden", meent de Nieuw-Zeelander. Is onze nationale hockeyploeg dat nu ook? "In de laatste maand hebben we een versnelling hoger geschakeld. De ploeg heeft een turbo ingebouwd. Daarenboven hebben we de spelers voorbereid op verschillende scenario's, zodat we nooit voor verrassingen komen te staan."

Shane McLeod.

Wordt de gouden droom realiteit?