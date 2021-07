Eddy Merckx over 1e Tourweek: "Dat Van der Poel eruit stapt, vind ik spijtig"

Rustdag in de Tour. Terwijl de renners hun batterijen opladen voor wat komen gaat, laat Eddy Meckx zijn licht schijnen over de eerste week. Merckx heeft genoten: van de buitengewone prestaties van Mathieu van der Poel tot het mirakel Cavendish. "Iedereen vliegt er meteen in, daarom krijgen we zo een mooie eerste week", zegt Merckx.

De eerste week van de Tour was er een met ups en downs. Vooral de vele valpartijen, onder meer van enkele favorieten, wierpen een schaduw over een fantastische eerste week. "Als de Tour te zwaar is, heeft iedereen schrik. Het parcours dit jaar valt goed mee en daarom vliegt iedereen erin. Dat is waarom we zo een mooie eerste week gekregen hebben", zegt Merckx. "De valpartijen komen volgens mij grotendeels omdat de renners nog weinig samen koersen. Ze gaan nu veel meer op stage en zijn elkaar niet meer gewend. Op die manier zijn ze minder handig in een peloton. Ze kennen de reflexen ook minder van elkaar."

"Je krijgt minder valpartijen als je vaker met elkaar koerst Eddy Merckx

"In de eerste week is het natuurlijk altijd zenuwachtig en de wegen waren ook niet zo breed. Dat zijn ook redenen waarom de renners vallen. Maar volgens mij krijg je toch minder valpartijen als je vaker met elkaar koerst."

"Als je aan een rittenkoers begint, is het niet om eruit te stappen"

Ook Eddy Merckx keek met veel bewondering naar de prestaties van Van der Poel. "Wat hij op de Mûr-de-Bretagne deed, was grandioos. Op de eerste passage de bonificatieseconden grijpen en op de tweede passage de zege, dan moet je echt supersterk zijn." "Ik ben eens gaan eten met Mathieu van der Poel en zijn grootvader Poulidor. Pou-Pou was ervan overtuigd dat Mathieu de Tour zou kunnen winnen. Spijtig genoeg moet ik zeggen dat dat niet kan." De Nederlander stapte net voor de rustdag af om zich voor te bereiden op de Spelen in Tokio. Een beslissing die Merckx niet echt kan begrijpen. "Ik zou het niet kunnen. Als je aan een rittenkoers begint, is het niet om eruit te stappen. Anders moet je je maar op een andere manier voorbereiden op de Spelen. Dat komt de wielersport niet ten goede."

De Tour de France is de grootste wedstrijd van het jaar, zomaar eruit stappen vind ik spijtig Eddy Merckx

"Van der Poel is zelf vragende partij voor zo een vol schema. Niemand verplicht hem om dat allemaal te doen. De Tour de France is de grootste wedstrijd van het jaar en in de wielersport, zomaar eruit stappen vind ik spijtig."

"De comeback van Cavendish is een mirakel"

Cavendish was in de eerste week al meteen goed voor twee ritzeges. Hij brengt zijn totaal zo op 32 Tour-zeges. Nog twee en de Brit beent het record van Merckx bij. "Als hij dichterbij komt, dan heeft hij dat verdiend", zegt Merckx. "Het zijn natuurlijk allemaal massasprints. Ik heb 34 ritten gewonnen op alle vlakken, ook bergop. Maar het zal niets veranderen hoor, ik zal niet herbeginnen."

"Cavendish is een fantastische en joviale jongen. Hij zit nu in een ploeg waar hij opnieuw herleeft. In een ploeg zitten met een goede sfeer en waar de mensen aan elkaar hangen, daar kan je je altijd overtreffen." "Eerlijk gezegd geloofde ik niet meer in zijn comeback. In de wielersport kunnen er soms mirakels gebeuren. Ik denk dat dat zo een mirakel is."

"Pogacar is een uitzonderlijke kampioen"

Volgens Merckx kan er Pogacar deze Tour niets meer gebeuren als hij niet valt. "Je hebt natuurlijk geen Roglic of Bernal, die eventueel iets zouden kunnen doen. Maar ik denk wel dat Pogacar beter is. Hij is een uitzonderlijke kampioen."