Bonucci: "Maakte Immobile de Belgen boos? Wij hebben ook eens met hem gelachen"

"Maakte de actie van Immobile de Belgen boos? Dat zijn nu eenmaal dingen die op een veld gebeuren", verdedigde Bonucci zijn ploegmaat. "Hij had iets gevoeld. Ciro is een geweldig persoon. We hebben de kritiek ook gehoord, maar denken er niet meer aan. We hebben ook eens met hem gelachen."

Mancini: "Een makkelijke halve finale vind je niet op een EK"

Ondertussen hebben de Italianen de blik al gericht op de halve finale tegen Spanje. "We weten dat het tegen Spanje niet gemakkelijk zal zijn en dat we opnieuw een geweldige match nodig hebben", zegt bondscoach Roberto Mancini. "We staan in een halve finale op het EK, een makkelijke wedstrijd zul je daar nauwelijks vinden."

"Spanje heeft een buitengewoon team. Ze hebben het voetbal jaren gedomineerd. Het tikitakavoetbal heeft hen veel succes gebracht en ze spelen het nog altijd erg goed. Ons voetbal is anders en we moeten proberen ons spel op te leggen."



Mancini blijft daarvoor rekenen op aanvaller Immobile, ook al scoorde hij na de eerste twee groepswedstrijden niet meer. "Hij heeft de afgelopen jaren veel doelpunten gemaakt. Het kan in een toernooi altijd gebeuren dat degene die het meest bekritiseerd wordt, de wedstrijd of het toernooi beslist."



Ook verdediger Leonardo Bonucci is op zijn hoede voor de Spanjaarden. "Vanaf de halve finales zijn er geen favorieten meer", zegt de verdediger. "Wij zijn aan een perfecte reeks bezig, terwijl Spanje het in het toernooi al moeilijk had. Maar dat is dinsdag van geen enkele tel meer. "