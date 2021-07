Flückiger triomfeert in Les Gets, Lecomte als topfavoriete naar Tokio

Bij de start van de uitgeregende 4e wereldbekermanche in het Franse Les Gets werden we meteen opgeschrikt door een val met onder meer Tom Pidcock. De Brit kroop moeizaam recht en moest uiteindelijk opgeven.

Het chaotische begin zorgde met Luca Braidot voor een verrassende 1e leider. Toch duurde het liedje van de Italiaan niet lang, want op het technische gedeelte versnelde Flückiger een eerste keer.

Cink, Hatherly en Sarrou moesten in de achtervolging, maar ondanks een val in de 4e ronde kon niemand Flückiger nog bijbenen. In de afdalingen reed de Zwitser namelijk veel te snel voor zijn concurrenten.

De Tsjech Ondřej Cink ontdeed zich wel nog van zijn 2 metgezellen, maar kon nooit meer echt aanspraak maken op de overwinning. Sarrou vervolledigde het podium.



Met een 15e plek in de einduitslag was Jensens Schuermans de beste Belg.