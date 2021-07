Argwaan door hoge niveau in de Tour? "Gewoon golf van absolute toptalenten"

"Het niveau ligt gewoon gigantisch hoog. Het is behoorlijk indrukwekkend. Als je niet 7 watt per kilo trapt, dan heb je eigenlijk niets te zoeken in de Tour."

"Er wordt enorm offensief gekoerst", ziet Sven Nys. "Dat De Gendt na zo'n intensieve week nog die wattages trapt, is straf. En dan is hij nog niet bij de eerste 70."

Door de inspanningen van de toppers in de eendagskoersen is het niveau in de Tour zo hoog dat de ouderen het moeilijk krijgen.

Oliver Naesen en Egan Bernal gaven vorig jaar al gelijkaardige signalen in de Tour. Michel Wuyts noemt het "een golf van absolute toptalenten".

"Er is enorm veel talent, zowel in het rondewerk, als in het klassieke werk", beaamt Sven Nys. "Ze durven met hun hoofd tegen de muur lopen en trekken zich er niets van aan. En dat levert heel attractieve koersen op."

Michel Wuyts ziet zelfs een niveau dat hij in 30 jaar niet geeft gezien. En dan zijn dopingbeschuldigingen nooit veraf. Maar de commentatoren wijzen eerder naar het parcours in de eerste week.

"Er werd elke dag gereden alsof het een klassieker was", zegt Vandegoor. "En de Tour zal niet elk jaar zo worden ingedeeld", vult Nys aan. "Nu waren de eerste ritten voor renners als Van der Poel en Van Aert."

"Zij hebben een andere dimensie uitgezet in de Tour en dat speelt de concurrentie parten", aldus Wuyts. "Door de inspanningen van de toppers in de eendagskoersen is het niveau in de Tour zo hoog dat de ouderen het moeilijk krijgen."

"Die mannen hebben een geweldige explosiviteit, waar ze de rest mee doodknijpen. De Gendt en Van Avermaet zijn goed, maar Van Aert en Van der Poel zijn nog beter. Die omwenteling bleek ook al in het voorjaar."