3 op een rij: Verstappen pakt ook de poleposition in GP van Oostenrijk

Na de GP van Frankrijk en de GP in Stiermarken, nu dus ook de GP van Oostenrijk. Max Verstappen, die Q3 reed op zachte banden, boekte op het circuit van Spielberg zijn 3e opeenvolgende poleposition dit seizoen. De talrijk opgekomen Nederlandse fans, uiteraard in oranje getooid, zagen het graag gebeuren. Een Nederlands feestje dat ze morgen hopen te herhalen.

Het was verrassend genoeg niet Lewis Hamilton die zijn bolide op P2 parkeerde, maar wel Lando Norris. "Dit was waarschijnlijk de beste ronde die ik gereden heb", was de 21-jarige Brit in de wolken. Norris, die een Vlaamse moeder heeft, reed naast de Britse ook met een Vlaamse vlag op zijn helm rond.

Voor Ferrari werd het dan weer een dag om snel te vergeten. Carlos Sainz en Charles Leclerc sneuvelden allebei in Q2. Die teleurstelling stond in schril contrast met de vreugde bij George Russell. Voor het eerst in zijn carrière plaatste de autocoureur van Williams zich voor Q3. Hij start morgen op P10.