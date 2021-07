Herygers over Jolien Verschueren: "Ze verdient een eerbetoon op de Koppenberg"

"Maar vorig jaar zag ik haar op een veldrit en vreesde ik eigenlijk al dat het niet echt de goede kant op ging. Ze was al eens hersteld en ik vond het verschrikkelijk dat ze dat allemaal opnieuw moest ondergaan. Maar ze was echt een vechter, dat was ze ook in de cross. Ze beet altijd door."

"Ze was uitzonderlijk begaafd om bergop te rijden"

"Achteraf bekeken is het een wonder dat ze die klimkoersen mee kon domineren. Bergaf kwam ze technisch altijd tekort. Ze had veel minder ervaring en kon toch de toppers kloppen als het bergop ging. Dat was haar kunstje."

"En dan opeens schitterde ze in de Koppenbergcross. Ze was beperkt in haar mogelijkheden, maar wel uitzonderlijk begaafd om bergop te rijden. Die kwaliteit kon ze natuurlijk uitspelen op de Koppenberg."

In Vive le Vélo: "Ze wou heel graag Van Aert zien"

In 2019 gingen Herygers en de herstellende Verschueren nog samen op schok voor het Tour-programma Vive le Vélo. "Ik vroeg die dag aan Jolien wie ze wou ontmoeten. Ze zei dat ze heel graag Wout van Aert wou zien."

"Daar hebben we natuurlijk werk van gemaakt. Voor de start zijn we hem gaan opzoeken, dat was een mooi moment. Die twee naast mekaar op de foto: de reus Wout naast het kleine Jolientje."

"En ongeloofelijk maar waar, een uur of zes later won Wout de etappe in Albi. Ik heb Jolien nooit zo uitbundig gezien als toen. Ze sprong in het rond omdat Wout gewonnen had, ze was dolblij. En we hadden zelfs nog de aankomst gemist, want het grote scherm waarop we keken, viel uit voor de finish."