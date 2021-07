VIDEO: De triomfen van Jolien Verschueren, koningin van de Koppenberg

2015: Eerste succes na dominante solo

Verschueren had eerder op het seizoen al 5 overwinningen behaald en etaleerde al snel na de start die hoogvorm. Op de loodzware flanken van de "Bult van Melden" kwam niemand in haar buurt. Ze soleerde naar winst, Van den Driessche werd tweede op een minuut afstand.

In 2014 brak de toen 24-jarige Verschueren door bij het grote publiek met een tweede plaats in de Koppenbergcross. Een jaar later ging ze op hetzelfde parcours op zoek naar de oppergaai.

2016: Winst na spannende tweestrijd met wereldkampioene De Jong

In 2016 stond Verschueren met de druk van de titelverdedigster aan de start. Met de Nederlandse wereldkampioene Thalita de Jong kreeg ze bovendien een uitdaagster van formaat.

Het was ook De Jong die voor de eerste schifting zorgde. De wereldkampioene sloeg al snel een gat op haar concurrentes, maar zag er nog eentje terugkeren: Jolien Verschueren.

Het draaide uit op een spannende tweestrijd. De Nederlandse bleek de beste in de afdalingen en de technische passages, lichtgewicht Verschueren was dan weer superieur bergop. Het was ook bergop dat Verschueren in de laatste hectometers finaal het verschil maakte: de tweede zege op rij was een feit.