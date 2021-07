Vooraleer de duivels vanavond aan de bak moeten, spelen ook Zwitserland en Spanje hun kwartfinale. La Roja is favoriet, al is het zonder recordinternational Ramos zoeken naar echte sterren. Toch moet Spanje niet wanhopen, want in de spektakelmatch tegen Kroatië liet het 18-jarige talent Pedri zich opmerken. Vraag dat maar aan commentator Eddy Demarez.