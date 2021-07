Tot nu toe duurde een veldrit bij de vrouwen 45 minuten of minder, maar daar komt vanaf volgend veldritseizoen dus verandering in. Een rit bij de profs zal nu 50 minuten duren. Tenzij dat er junioren meerijden, want dan blijft het bij een duur van 45 minuten.

Ook de U23 bij de vrouwen zullen telkens een wedstrijd van 45 minuten afhaspelen.