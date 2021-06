Villa Sporza: "Winnaar vrijdag is EK-favoriet", "Geen problemen met bezoekjes"

Er blijven nog acht teams over in het EK voetbal. Is er een uitgesproken favoriet voor de eindzege? Imke Courtois, Gert Verheyen, Aster Nzeyimana en Johan Boskamp bespraken de weg naar de finale in Villa Sporza. Ook de familiebezoekjes en het EK van Dries Mertens passeerden de revue.