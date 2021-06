Cavendish in tranen na boodschap Jakobsen: "Volgend jaar staat hij hier"

"Je bent een grote kampioen en dat zal je altijd blijven", zei Fabio Jakobsen. Voor de Nederlander kwam de Tour nog te vroeg. Hij herstelt nog steeds na zijn val in Polen. "Ik ben zo blij voor je. Het was voor mij ook een emotionele zege. Blijf gaan, op naar nummer 32."

Cavendish werd zichtbaar emotioneel. "Ik ben dol op hem", zei hij over Jakobsen. "Dat hij nu weer kan lachen, nu hij opnieuw zijn tanden heeft... Het is zo'n goeie jongen. Hij zou hier moeten zijn. Na alles wat hij heeft meegemaakt, kunnen we hier voor hem winnen."

"Hij staat hier volgend jaar, dat zal je wel zien. Dan schrijft hij zijn eigen geschiedenis in de Tour. Daar geloof ik echt in. Hij heeft een vuur in zich en hij inspireert mij. Deze boodschap betekent veel voor mij."