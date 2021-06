Simona Halep raakt ook niet tijdig fit voor Tokio: "Meer tijd nodig"

De tweevoudige grandslamwinnares deelde op Twitter dat ze niet tijdig hersteld zal zijn van haar kuitblessure. Roemenië verliest zo een goede kans op olympisch eremetaal.

"Niets vervult me meer met trots dan Roemenië te vertegenwoordigen, maar jammer genoeg heeft het herstel van mijn kuitblessure meer tijd nodig. Ik heb dan ook de beslissing genomen niet deel te nemen aan de Spelen", tweette Halep.

"Na de ontgoocheling door het misen van Roland Garros en Wimbledon is het overslaan van de Spelen erg moeilijk te verteren, maar ik ben vastberaden sterker terug te keren."

De laatste keer dat de 29-jarige Halep in actie kwam, was op het WTA 1.000-toernooi in Rome. In de Italiaanse hoofdstad liep ze de hardnekkige kuitblessure op.