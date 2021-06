Simon Mignolet verlaat Belgische EK-selectie, Thomas Kaminski vervangt hem

Gisterenavond, tijdens de opwarming van België-Portugal, stapte Mignolet geblesseerd van het terrein in La Cartuja.



Hoe ernstig het letsel aan zijn linkerknie was, was onbekend. Vandaag is duidelijk geworden dat het zwaar genoeg is om een einde te maken aan het EK van Mignolet, de vaste doublure van Thibaut Courtois.

De keeper verlaat de selectie en wordt vervangen door Thomas Kaminski. De regels laten dat toe als er iets met een doelman gebeurt.

Kaminski stond op de reservelijst van Roberto Martinez. Hij is het sluitstuk van de Blackburn Rovers. Ervoor stond hij onder meer tussen de palen bij Anderlecht, OHL, Famagusta, KV Kortrijk en AA Gent.