Geruststellend? Kevin De Bruyne stapt vlotjes van het vliegtuig

In het holst van de nacht zijn de Rode Duivels vanuit Sevilla teruggekeerd naar ons land.

Ongetwijfeld was de stemming in de lucht hemels. De Belgen hebben de Europese titelverdediger naar huis gestuurd, dat mag gevierd!

Maar het gevoel is dubbel, want met Italië staat de volgende klus al voor de deur. Vrijdagavond moet dat varkentje gewassen worden.



De hamvraag is of Kevin De Bruyne en Eden Hazard fit geraken voor dat duel. De Bruyne moest gisteren naar de kant na een aanslag op zijn enkel en Eden Hazard tastte naar zijn dij.

Het is momenteel koffiedik kijken of de goudhaantjes tegen vrijdag hersteld zullen zijn.

Maar mag het een hoopgevend teken zijn dat De Bruyne na de match gisterenavond toch weer het veld opstapte om samen met zijn ploegmaats te vieren, met zijn schoenen aan?

En dat hij vannacht ogenschijnlijk soepel van het vliegtuig stapte toen de Rode Duivels weer voet op Belgische bodem zetten?