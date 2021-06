Duivelsblog: "Nagenoten van zege tegen Portugal, maar knop is al omgedraaid"

20:26 20 uur 26. Sels en Thorgan Hazard. De Duivelse dag loopt stilaan op zijn laatste benen. We kunnen al uitkijken naar morgen, wanneer Matz Sels en Thorgan Hazard, de matchwinnaar tegen Portugal, de pers om 16.30 uur te woord staan. Om 17.30 uur is er een training, waarvan het eerste kwartier open is. . Sels en Thorgan Hazard De Duivelse dag loopt stilaan op zijn laatste benen. We kunnen al uitkijken naar morgen, wanneer Matz Sels en Thorgan Hazard, de matchwinnaar tegen Portugal, de pers om 16.30 uur te woord staan. Om 17.30 uur is er een training, waarvan het eerste kwartier open is.

19:26 19 uur 26. Nieuws over de blessures van Hazard en De Bruyne: "Strijd tegen de klok om ze klaar te krijgen". Nieuws over de blessures van Hazard en De Bruyne: "Strijd tegen de klok om ze klaar te krijgen"

19:25 19 uur 25. Ook nagelbijten voor de meegereisde fans in Sevilla. Ook nagelbijten voor de meegereisde fans in Sevilla

19:24 19 uur 24. U keek massaal naar de Duivels tegen Portugal: "Italië, kom maar op!". U keek massaal naar de Duivels tegen Portugal: "Italië, kom maar op!"

18:59 18 uur 59. Snelders: "Het uitvoetballen moet beter". Snelders: "Het uitvoetballen moet beter"

18:52 18 uur 52. Ruben praat met Vermaelen: "Zo een prestatie als gisteren geeft heel de ploeg vertrouwen". Ruben praat met Vermaelen: "Zo een prestatie als gisteren geeft heel de ploeg vertrouwen"

18:31 18 uur 31. Ruben praat met bondscoach: "3 of 4 jaar geleden hadden we die match misschien niet gewonnen". Ruben praat met bondscoach: "3 of 4 jaar geleden hadden we die match misschien niet gewonnen"

18:21 18 uur 21. Gesloten training. Zo meteen gaan de Rode Duivels trainen in Tubeke. Het is een gesloten gebeurtenis, we kunnen dus geen beelden tonen. . Gesloten training Zo meteen gaan de Rode Duivels trainen in Tubeke. Het is een gesloten gebeurtenis, we kunnen dus geen beelden tonen.

18:18 18 uur 18. Bekijk de persconferentie met Roberto Martinez. Bekijk de persconferentie met Roberto Martinez

18:15 18 uur 15. "50-50 dat ze het halen". De persbabbels zitten erop. Martinez besloot met een antwoord op deze vraag: hoe groot is de kans dat Hazard en De Bruyne vrijdag kunnen spelen? "50-50". . "50-50 dat ze het halen" De persbabbels zitten erop. Martinez besloot met een antwoord op deze vraag: hoe groot is de kans dat Hazard en De Bruyne vrijdag kunnen spelen? "50-50".

18:11 18 uur 11. Kevin De Bruyne is mentaal heel sterk. We waren allemaal een beetje bang voor de ernst van zijn blessure, maar de scan van zijn enkel vanochtend was toch bevredigend. Kevin is gelukkig dat hij de selectie niet moet verlaten. We zullen er alles aan doen om hem klaar te krijgen voor Italië. Ik hoop dat hij het haalt, want met Kevin in de ploeg is België sterker. Roberto Martinez . Kevin De Bruyne is mentaal heel sterk. We waren allemaal een beetje bang voor de ernst van zijn blessure, maar de scan van zijn enkel vanochtend was toch bevredigend. Kevin is gelukkig dat hij de selectie niet moet verlaten. We zullen er alles aan doen om hem klaar te krijgen voor Italië. Ik hoop dat hij het haalt, want met Kevin in de ploeg is België sterker. Roberto Martinez

17:58 17 uur 58. Italië is een sterk team. Roberto Mancini zet een goeie 4-3-3 neer. Ik heb al diverse keren tegen hem gespeeld in Engeland. De Italianen spelen zeer dynamisch, aanvallend en modern. Ze hebben al 31 matchen na elkaar niet verloren: indrukwekkend. Maar we hebben de winnaar van de Nations League uitgeschakeld, dus kijken we vol vertrouwen uit naar onze volgende opdracht. Roberto Martinez. Italië is een sterk team. Roberto Mancini zet een goeie 4-3-3 neer. Ik heb al diverse keren tegen hem gespeeld in Engeland. De Italianen spelen zeer dynamisch, aanvallend en modern. Ze hebben al 31 matchen na elkaar niet verloren: indrukwekkend. Maar we hebben de winnaar van de Nations League uitgeschakeld, dus kijken we vol vertrouwen uit naar onze volgende opdracht. Roberto Martinez

17:56 17 uur 56. "Niet gesproken met de ref". "Ik heb de scheidsrechter niet aangesproken over zijn wedstrijd. Het was een moeilijke match. Hij had geel kunnen geven voor het truitje-trek op Lukaku, maar ik ben hem niks gaan zeggen. Dit zijn zaken waar je geen vat op hebt, daar steek ik mijn energie niet in. Het enige dat je kunt doen in zo'n geval is de schade tot een minimum beperken", zegt een diplomatische Martinez. . "Niet gesproken met de ref" "Ik heb de scheidsrechter niet aangesproken over zijn wedstrijd. Het was een moeilijke match. Hij had geel kunnen geven voor het truitje-trek op Lukaku, maar ik ben hem niks gaan zeggen. Dit zijn zaken waar je geen vat op hebt, daar steek ik mijn energie niet in. Het enige dat je kunt doen in zo'n geval is de schade tot een minimum beperken", zegt een diplomatische Martinez.

17:52 17 uur 52. Je moet kunnen afzien. Daar heb je een goeie team spirit voor nodig. Talent alleen volstaat niet. In het laatste halfuur tegen Portugal hebben we afgezien, maar het goeie is dat we ook effectief getoond hebben dat we kúnnen afzien. . Roberto Martinez. Je moet kunnen afzien. Daar heb je een goeie team spirit voor nodig. Talent alleen volstaat niet. In het laatste halfuur tegen Portugal hebben we afgezien, maar het goeie is dat we ook effectief getoond hebben dat we kúnnen afzien. Roberto Martinez

17:48 17 uur 48. Eden Hazard en Kevin De Bruyne blijven bij de selectie. Dat is positief nieuws. Ze hebben geen structurele schade opgelopen. Maar de tijd is krap, want vrijdag is al de volgende match. Vandaag zouden ze niet kunnen spelen. Het zal moeilijk zijn om hen volledig fit te krijgen, maar we doen ons best. Van elke dag zullen we gebruik maken om hen klaar te stomen. Roberto Martinez. Eden Hazard en Kevin De Bruyne blijven bij de selectie. Dat is positief nieuws. Ze hebben geen structurele schade opgelopen. Maar de tijd is krap, want vrijdag is al de volgende match. Vandaag zouden ze niet kunnen spelen. Het zal moeilijk zijn om hen volledig fit te krijgen, maar we doen ons best. Van elke dag zullen we gebruik maken om hen klaar te stomen. Roberto Martinez

17:48 17 uur 48. Bekijk de persconferentie met Thomas Vermaelen. Bekijk de persconferentie met Thomas Vermaelen

17:47 17 uur 47. Einde Vermaelen. De persbabbel met Thomas Vermaelen is afgelopen. Zo meteen verschijnt Roberto Martinez ten tonele. . Einde Vermaelen De persbabbel met Thomas Vermaelen is afgelopen. Zo meteen verschijnt Roberto Martinez ten tonele.

17:46 17 uur 46. Italië heeft offensief een paar goeie krachten. Ze zijn creatief. Maar dat weten we. Portugal had dat ook en daar zijn we goed mee omgegaan. Thomas Vermaelen. Italië heeft offensief een paar goeie krachten. Ze zijn creatief. Maar dat weten we. Portugal had dat ook en daar zijn we goed mee omgegaan. Thomas Vermaelen