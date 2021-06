Merlier en Philipsen gaan voor ritzege: "'s Morgens bepalen we de lead-out"

Of het nu Merlier of Philipsen is, bij Alpecin-Fenix rekenen ze op Jonas Rickaert om de lead-out te vormen in de sprint. "Mijn rol is vooral om de ploeg te ondersteunen in de sprints. Ook in de eerste week wil ik Mathieu van der Poel in een goede positie brengen."

"Ik zal ook ploegkapitein spelen binnen de ploeg. Het is fijn dat ik die taak op mij kan nemen. Het doel is zeker niet om zelf een etappe te winnen. Eerst wil ik mijn teamgenoten helpen aan ritwinst, daarna zou ik een vrijere rol kunnen krijgen."