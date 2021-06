Koeweitse voetballegende verbreekt record aantal internationale caps: 185

Al-Mutawa, 36 jaar en een icoon in zijn land, behaalde zijn 185e cap voor de nationale ploeg in een wedstrijd tussen voetbaldwergen Koeweit en Bahrein in de kwalificaties voor de Arab Cup.



Al-Mutawa's record zou binnenkort wel al opnieuw gebroken kunnen worden door niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Hij speelt zondag tegen België op het EK zijn 179e interland voor Portugal.

Ronaldo is op het EK al op recordjacht, hij evenaarde er woensdag in de wedstrijd tegen Frankrijk het doelpuntenrecord van Ali Daei, die 109 goals scoorde in internationale wedstrijden.

De Spanjaard Sergio Ramos, 35 jaar, is een andere kandidaat om op termijn het record nog te verbreken. Hij kwam al 180 keer uit voor de nationale ploeg van Spanje, maar hij werd niet geselecteerd voor het EK.

Bader Al-Mutawa werd in september 2003 op 18-jarige leeftijd voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Koeweit. Hij heeft sindsdien tegen 84 verschillende teams gespeeld en 54 doelpunten gemaakt.