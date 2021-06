De Tourploeg van Michel Wuyts: "Met Van Aert heb je altijd prijs"

Michel Wuyts is helemaal klaar voor de Ronde van Frankrijk en heeft in de laatste rechte lijn zijn tanden gezet in zijn Tourmanager-ploeg. "Ik heb voor het eerst in mijn leven een beroep gedaan op talentscouts", zegt onze commentator. Een actie die verrassende namen oplevert.

De kopmannen

De eerste knoop die Wuyts doorhakte was die tussen de Grote Drie van het voorjaar: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. “Het wordt natuurlijk een dure grap met de drie erbij, dus moet je een keuze maken." "Alaphilippe gaat hoog scoren in etappe 1 en 2, maar hij gaat zich in de sprintersritten terughoudend opstellen. Dat zullen die andere twee niet doen." "Als je ziet welke kansen Van Aert biedt op top 10 plaatsen, dan kan je niet rond hem. In zijn jongste 20 koersen zat hij 2 keer niet in de top 10. Met Van Aert heb je altijd prijs." "Er is maar 1 voorbehoud. Hij zal nog niet het vormpeil hebben door die 14 dagen platte rust, maar dat kan gunstig zijn in de tweede helft van de Tour waar hij fris zal zijn." "Van der Poel is na een tegenvallende prestatie (hij gaf op op het NK, red.) meestal geweldig goed. Hij zal enorm tekeer gaan in de openingsetappes. Hij weet als geen ander dat de eerste week zijn week moet zijn. Roodhooft sprak ook al in die richting. Hij is oppertroef nummer 1."

In het openingsweekend is Van der Poel oppertroef nummer 1. Michel Wuyts

Voor het klassement denk Wuyts in eerste instantie aan de twee Slovenen. "Voor de openingsetappe gok ik op Van der Poel. Voor rit 2 gok ik op Alaphilippe, maar die pak ik niet mee, dus dan kom ik al meteen bij Pogacar en Roglic terecht."

"De Mûr-de-Bretagne is langer dan die van Hoei, minder steil, maar met een lastige uitloper. Daar kan je een tik uitdelen. Mogelijk moet Roglic er al een prijs betalen voor zijn gebrek aan wedstrijdritme. Als Pogacar daar wint, zal niemand schrikken."

"Ik denk dat ze natuurlijke bondgenoten zullen worden tegen het Ineos-blok om het dan telkens in de slotkilometers onderling uit te vechten. Ik zie Pogacar na een goede voorbereiding wel in staat om ook met straffe solo's uit te pakken."

Naast de Slovenen zet Wuyts zijn geld nog in op een andere klepper. "Thomas heeft me niet echt overtuigd in de Dauphiné, hij zal zijn niveau van 2018 niet halen. Bij Ineos zal het Carapaz moeten worden. Die kan dagen aan een stuk aanvallen en heeft een enorm recuperatievermogen."

Grijpt Van der Poel op de openingsdag het geel?

De sprinters

"Het aantal rassprinters in deze Tour is niet meer zo groot als het ooit was, zeker nu Bennett er tussenuit valt", vertelt Wuyts. "Ewan pak ik zeker mee, die staat bovenaan in de sprintershiërarchie. Cavendish zal het vooral vroeg in de Tour moeten doen."

"Colbrelli is dan weer aan de beste periode van zijn carrière bezig, die pak ik mee. McLay is niet superrap, maar wel rap genoeg om zich een paar keer in de top 8 te plaatsen. Hij zit wel met Bouhanni in zijn ploeg, maar die is zo wispelturig dat die er misschien al snel uit ligt." "Een andere naam is Aranburu. Die is gegroeid bij kleine ploegen en nu aan boord bij Astana doorgebroken. In de Dauphine was hij na Colbrelli de snelste. Op de Mûr-de-Bretagne zal hij goed voor de dag komen, daar is hij top 5-kandidaat."

Aranburu krijgt ook van Wuyts een plekje in zijn team.

Het middenveld en de bus

Voor het klassement rekent Wuyts nog op een Australiër. "Ben O’Connor is me getipt door een Australische collega in de Tour, Matthew Keenan. Een klimmer met een hele grote groeimarge." "Hij was al 8e in de Dauphine en was daar bergop altijd van de partij. Hij durft ook aan te vallen. Ik reken op hem in de bergetappes."

Verder rekent Wuyts op puntjes in de vluchtetappes. "Lange vluchten nemen steeds meer toe. Klassementsmannen strijden misschien nog 2 à 3 keer echt om winst." "Er zijn een aantal ploegen die het klassement helemaal vergeten en de etappes najagen. Dan moet je de hort op. Dan moet je op zoek naar aanvallers die het ook kunnen afmaken." "Vandaar mijn keuze voor 2 mannen van Team DSM. Nils Eekhoff kan zich tonen in alle etappes waarin gesprint wordt. Hij kan zich al eens mengen tussen het grote geweld. Mark Donovan heeft al eens een 4e en 5e plaats behaald in Vuelta-etappes. En dat op zijn 23e." "Michael Gogl van Team Qhubeka-Assos werd 6e in de Strade Bianche en reed al top 10 in de Amstel Gold Race. Hij is een man voor alle terreinen. Marco Haller ook. Naast de ideale man om Colbrelli te loodsen, is hij ook iemand die kansen voor zichzelf afdwingt." "Ik hoop dat Jonas Rickaert dat ook zal doen. Iets in mij zegt dat Van der Poel de Tour niet gaat uitrijden. Dan liggen er bij het begin van de derde week kansen voor renners die zichzelf aan het verkennen zijn. Zoals een aantal van zijn ploegmakkers dat in de Giro gedaan hebben, met Dries De Bondt voorop."