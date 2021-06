Boeckx over uitgoalregel: "Leuk voor voetbal, trainers minder tevreden"

"Ik denk wel dat het niet lang gaat duren voor er trainers gaan klagen, want ze gaan nog meer intensieve load hebben. Bij 2 gelijke spelen of bij 2-1 en 3-2 zal er nog eens 30 minuten bijkomen. Dat gaat weer af van de rust. Ik denk dat de trainers dus minder content gaan zijn."

Sinds 1965 gold het reglement waarbij een uitgoal meer gewicht had dan een thuisgoal in Europa, vanaf 2021-2022 zijn goals weer evenveel waard. Bij een gelijk aantal goals volgen dan verlengingen.

Verheyen: "Het is mythe dat uit of thuis beginnen voordeel geeft"

Zou de spelaanpak veranderen? Gaan thuisploegen iets offensiever acteren? Radzinski: "Misschien is het dan een voordeel om de 1e match thuis te spelen. Je kan thuis proberen eerst te winnen en de doelpunten te maken en dan pas speculeren op de verplaatsing. In het verleden was het altijd andersom."

Boeckx wil nu toch altijd buitenshuis beginnen. "Dan kun je thuis eventueel verlengingen spelen."

Verheyen ontkracht wel de stelling van beter uit of thuis beginnen. "Het is een mythe dat daar de resultaten aan vasthangen. In de Champions en Europa League gekeken is dat bijna 50-50. Eerst uit of eerst thuis, dat maakt naar eindresultaat geen verschil."

Sonck denkt dat het gevoel zal veranderen: "Als je op verplaatsing speelde en je verloor met 2-1, was je toch blij dat je een belangrijke goal had gemaakt." Er was vroeger een groot verschil tussen 2-1 en 1-0.

Verheyen bevestigt de redenering van de UEFA: "De waarde die vasthing aan zo'n uitdoelpunt, was eigenlijk wel te groot."